Общество

«Гайд-парк»: Алеся Михачева о волонтерстве и депутатской деятельности. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 25 октября. Гость студии - руководитель Псковского центра добровольчества, депутат Псковской городской Думы Алеся Михачева.

Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ней о волонтерстве, в частности, о гуманитарной акции #Мывместе, которую проводит региональный Центр добровольчества совместно с другими организациями. Также Алеся Михачева рассказала о своей работе в городском парламенте.