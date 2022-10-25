Общество

Претенденты на звание лучшего госслужащего Псковской области презентовали свои проекты

Заседание финального этапа конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Псковской области» состоялось в понедельник, 24 октября, в правительстве региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Шестерка финалистов, набравшая наибольшее количество баллов по итогам первого этапа, представила на суд жюри свои проектные работы по темам «Я лучший государственный гражданский служащий» или «Моя работа важна».

Победителями конкурса будут признаны участники, набравшие наибольшее количество баллов по результатам двух этапов конкурса. Они будут награждены именными грамотами, памятными нагрудными знаками «Лучший государственный гражданский служащий Псковской области» и денежным вознаграждением.

Проект направлен на повышение престижа государственной гражданской службы и выявление перспективных специалистов. Инициатором конкурса выступил губернатор Михаил Ведерников.