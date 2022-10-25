Общество

«Лига справедливости»: Пособие на погребение. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Лига справедливости», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 25 октября.

Юрист Елизавета Иванова рассказала, что такое пособие на погребение и как его получить.