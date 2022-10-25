Общество

Локнянская алиментщица предпочла асоциальный образ жизни и попала в тюрьму

Жительницу Локнянского района привлекли к уголовной ответственности за уклонение от

уплаты алиментов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Женщина не платила алименты своим несовершеннолетним детям. Долг превысил 1 миллион рублей. Мать двоих несовершеннолетних никакого участия в их воспитании не принимает, ведёт асоциальный образ жизни, отметили в ведомстве.

Судебные приставы предпринимали попытки устроить гражданку на работу, однако она продолжила свой привычный образ жизни, уклоняясь от уплаты алиментов. Неоднократно должницу привлекали к административной и уголовной ответственности.

Суд признал женщину виновной, и на этот раз ей назначили наказание не в виде исправительных работ, а в виде реального срока лишения свободы на 5 месяцев.