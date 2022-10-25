Общество

Полёты авиации над Псковом: есть ли риски?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему полетов авиации над Псковом. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В последнее время жители Пскова с особой тревогой стали воспринимать летающие над городом самолеты. И если раньше они беспокоили, в основном, жителей Крестов и домов, расположенных недалеко от полигона, а остальные не обращали на это особого внимания (все-таки в городе дислоцируются авиационный полк и десантно-штурмовая дивизия и есть международный аэропорт имени княгини Ольги), то теперь, с момента начала специальной военной операции на Украине, все чаще просыпаемся, слыша гул в небе посреди ночи.

А в последнюю неделю поводов для тревоги прибавилось из-за случаев падения самолетов на жилые дома в других городах. 17 октября истребитель-бомбардировщик Су-34 рухнул на девятиэтажный жилой дом в городе Ейске Краснодарского края. В результате катастрофы, согласно официальным данным, 14 человек погибли и 42 пострадали. Федеральные СМИ со ссылкой на силовые структуры пишут, что, когда самолет взлетал, в его двигатели попали две чайки – останки птиц обнаружили при осмотре обломков Су-34. В результате загорелся один из двигателей, что и привело к крушению самолета.

Не прошло и недели, как аналогичный случай происходит в Иркутске — 23 октября на двухэтажный жилой дом падает Су-30, вылетевший с местного авиазавода. Погибли два летчика-испытателя. Среди горожан жертв нет. В Следственном комитете назвали основные версии крушения: отказ техники и ошибка пилотирования. Пилоты не смогли отвести падающий самолет от жилого сектора из-за потери сознания в полете, а к этому, по неподтвержденным данным, могла привести ошибка наземного персонала при подготовке кислородных баллонов к полету.

Вызывает опасение тот факт, что в Ейске после падения самолета пожар произошел из-за авиационного топлива, а над Псковом кружат советские «кукурузники» и военно-транспортные самолеты с полными баками горючего.

Отсюда вопрос: насколько безопасны полеты авиации над крупными населенными пунктами, особенно над городами с высотной застройкой? Может быть, самолетам имеет смысл выбирать маршруты полетов в обход городов — того же Пскова?

Полеты пассажирских самолетов для жителей Пскова абсолютно безопасны, отмечает директор международного аэропорта имени княгини Ольги Артем Тарасов, потому что гражданские самолеты не пересекают территорию города и в большинстве случаев заходят на посадку со стороны Ленинградского шоссе. А жители Крестов, такое ощущение, уже привыкли к тому, что у них над головами летают гражданские и военные самолеты — жалоб по поводу того, что самолеты летают слишком низко и слишком громко, давно не поступало.

Источник: ВГТРК «ГТРК "Псков"»

«Такие жалобы были. В этом году не припомню, чтобы они были, хотя полетов очень много, особенно военных. Было пару раз, года два назад. Надо понимать, гражданские самолеты шумят очень мало, а военные – да. Граждане звонили и спрашивали: "Почему военные самолеты так шумят?" Самолеты разные. Есть самолеты Ил-76, они немножко шумные, там и четыре двигателя стоит, нежели у самолетов типа Sukhoi Superjet, Airbus, Boeing. Это воздушные суда, которые используются сейчас в гражданской авиации. На уровне Ил-76 наши шумы ни о чем».

Полетами над Псковом военных самолетов обеспокоена председатель общественной организации «Дети – наше будущее» Светлана Петрова. С одной стороны, она понимает важность учебно-тренировочных полетов, но как многодетная мать беспокоится, что трагический пример Ейска может повториться в нашем городе, и уповает на профессионализм летчиков.

«Военнослужащие, прежде чем попасть в зону боевых действий, должны же научиться летать. В то же самое время я переживаю и за своих детей, и вообще за семьи, которые проживают в городе Пскове и Псковской области. Жутковато немножко, но, понимая, что происходит, надо быть терпимее. Это мое мнение. Есть какое-то опасение, но надеемся на профессионализм наших военнослужащих».

Депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман уверена: примеры Ейска и Иркутска доказывают, что полеты небезопасны нигде — трагедия может случиться в любом городе. Что касается Пскова, небо над нашим городом не столь активно задействовано в регулярных рейсах, и поэтому переместить маршруты военных самолетов в сторону от города, по ее мнению, не только можно, но и нужно.

«Достаточно большое количество моих друзей и знакомых, кто живет в районе Завеличья и Крестов, говорили, что они ощущают беспокойство по поводу взлетающих, садящихся и летающих самолетов. Я твердо убеждена в том, что необходимо минимизировать возможности подобных трагедий, а значит, нужно перенести эти самолетные маршруты в сторону от жилой застройки».

Андрей Тарасов, директор управляющей компании «Псковжилсервис», обслуживающей 32 многоквартирных дома на Дальнем Завеличье и в деревне Родина, отмечает, что жители микрорайона на полеты самолетов не жалуются. Что же касается целесообразности полетов военных самолетов над густонаселенными территориями, - это вопрос к тем, кто утверждал маршруты перелетов именно в таком виде.

«Риск использования воздушного транспорта, конечно, есть. Важно понимать, что самолеты на высоте 10 тысяч метров пролетают длинные маршруты над многими городами и деревнями. Надо смотреть целесообразность этих маршрутов: почему они именно так летят. Может, им просто по другому не вылететь на ту полосу, где производится десантирование. Это вопрос к тем структурам, которые этим занимаются. Огромное количество городов, где самолеты пролетают над территориями городов, над территорией пляжа. Риск существует, безусловно. Но насколько он оправдан - надо разговаривать уже с теми лицами, которые маршруты проложили и разрешили использовать».

Депутат городской думы, в прошлом летчик, Сергей Гаврилов не видит смысла менять маршруты движения самолетов вблизи Пскова, тем более они уже давно согласованы на уровне Минобороны, и безопасность в этом смысле контролируется на всех уровнях.

«Как летчик и штурман я не вижу целесообразности менять маршруты. Все маршруты уже давно выстроены, все отработаны. Там есть специальный заход на площадки десантирования, есть специальные программы обучения летчиков, поэтому я не вижу смысла здесь ничего менять».

Экс-командир 76-й десантно-штурмовой дивизии Юрий Соседов рассказал, что полеты самолетов доставляли определенные неудобства десантникам. Военные самолеты заходят на посадку со стороны стрельбища одного из подразделений дивизии. И каждый раз, когда летел самолет, военнослужащие были вынуждены прекращать стрельбы. Этот вопрос Юрий Соседов давно хотел обсудить с командованием авиационного полка. За безопасность псковичей он не переживает, поскольку учебно-тренировочные полеты над чертой города не проводятся. Да, порой, когда слышишь с улицы гул самолета, кажется, что они летят прямо у тебя над головой. Но на самом деле это не так, пояснил бывший комдив.

«Самолеты, когда заходят на десантирование, они кусочек города захватывают. Они не над центром летают. Чтобы над самим центром – я не наблюдал, чтобы они летали там. Город небольшой, из центра кажется, что самолеты над городом летят, а на самом деле нет».

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия», бывший начальник ГУ МЧС России по Псковской области, заслуженный спасатель России Валерий Филимонов не понаслышке знает, какие жесткие санкции применяются к летчикам за полеты над городом в соответствии с федеральными правилами использования воздушного пространства. В прошлом он и сам — военный летчик и знает, что летать над городом, во-первых, запрещено, а, во-вторых, опасно. Да, можно надеяться на мастерство пилотов в случае возникновения критической ситуации — что они смогут посадить самолет безопасно и для себя, и для тех, кто внизу, но далеко не всегда это удается.

«Все полеты над городом должны согласовываться местными властями: с администрацией города, если они производятся над городом. На той высоте, на которой у нас летают самолеты над городом, это безопасно. Ниже нижнего эшелона. На эшелоне летать можно. Он у нас начинается выше 900 метров, то есть это теоретически возможно. То, что ниже – категорически опасно. Для такого самолета как Ан-2, в котором тоже достаточно топлива и легко воспламеняемого авиационного бензина, – это опасно. Моя рекомендация, как военного летчика, для безопасности граждан надо пересматривать инструкции по производству полетов, которыми пользуются летчики, чтобы все маршруты проходили вне города, а в городе проходили только при необходимости. Мы неоднократно имели прецеденты с самолетами Ан-2, когда эскадрилья была при дивизии. Сейчас они отданы в военно-транспортную авиацию. Инциденты были. Они случались за территорией, когда были отказы, и самолет садился на вынужденную посадку. Это благодаря мастерству пилотов было все хорошо. Но иной раз пилот ничего не сможет сделать, как это было в Ейске».

Отметим, многие наши собеседники опасались напрямую высказывать свое мнение, так как в современных условиях не готовы критиковать министерство обороны. На сайте Псковской Ленты Новостей стартовал опрос: «Необходимо ли запретить полёты авиации над Псковом?». На данный момент почти половина респондентов высказывается категорически против полетов, чтобы не допустить повторения трагедий в Ейске и Иркутске.

Мы понимаем, что тренировочные полеты необходимы, пилоты должны нарабатывать опыт. Но хотелось бы, чтобы маршруты не пролегали над городом. Большинство наших экспертов нас заверили, что полеты самолетов непосредственно над Псковом минимальны. Это уже хорошо. А остальное — дело мастерства пилотов и воля случая.

Татьяна Иванова