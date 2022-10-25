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Общество

На протекающую крышу и дорожную обстановку пожаловались псковички Юрию Сорокину

25.10.2022 15:09|ПсковКомментариев: 0

С жалобой на перенос сроков капитального ремонта кровли обратились Юрию Сорокину жительницы пятиэтажки на улице Западной в Пскове. 25 октября вице-спикер областного Собрания депутатов провёл приём граждан в общественной приёмной «Единой России», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Соседки Ольга Иванова и Наталья Иванова рассказали, что крыша протекает вот уже несколько лет, от постоянной сырости на чердаке и в квартирах верхних этажей появился грибок. На общем собрании жители многоквартирного дома приняли решение о необходимости капитального ремонта крыши и утеплении торцов дома.

«В 2019 году управляющая компания пообещала, что ремонтировать кровлю в нашем доме будут в 2023 году. В сентябре на наш новый запрос мы получаем ответ из управления городского хозяйства, что возможность включить эти работы в план на следующий год отсутствует. Пишут, что ремонтировать крышу будут в 2025 году», - пересказала содержание переписки жильцов с инстанциями Ольга Иванова.

Ситуация с переносом утверждённых сроков капремонта вызвала у Юрия Сорокина недоумение: «Непонятно, как можно было всё передвинуть. Для этого должны быть очень серьёзные основания».

Вице-спикер связался по телефону с начальником УГХ Александром Грацким и попросил оперативно разобраться в причинах произошедшего: «Графики капремонта являются достоянием общественности. Все жители знают про намеченные сроки, ждут обещанного ремонта, а тут непонятный перенос».

Юрий Сорокин пообещал, что направит в администрацию Пскова письменный запрос и возьмёт ситуацию с ремонтом кровли в доме по улице Западной, 14 на контроль.

Пользуясь случаем, посетительницы общественной приёмной поделились переживаниями: после расширения улицы Кузбасской Дивизии на участке улицы Западной может быть введено одностороннее движение – женщины уверены, что это приведёт к заторам и создаст неудобства для жителей близлежащих домов.

По словам Юрия Сорокина, такой вариант пока не утверждён. Как член городской комиссии по организации безопасности движения депутат призвал жителей «подождать и понаблюдать».

«Новую дорогу только запускают – мы посмотрим, как новая схема движения по улицам Кузбасской дивизии, Западной и Коммунальной будет реализована на практике. Поверьте, часто принятые решения отменяются, если реальная жизнь показывает, что они не работают», - успокоил жительниц улицы Западной Юрий Сорокин и предложил вернуться к обсуждению этого вопроса позже – по предложению вице-спикера, следующая встреча состоится в феврале.
 

Кроме того, за помощью в решении жилищного вопроса к депутату обратилась псковичка Елена Александрова, имеющая статус малоимущей и признанной нуждающейся в улучшении жилищных условий. Выслушав заявительницу, Юрий Сорокин пообещал направить депутатский запрос в городскую администрацию – решение вопроса находится в компетенции органов местного самоуправления.

Теги: #псковское областное собрание #крыша
Источник: Псковская Лента Новостей
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