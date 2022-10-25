Общество

Спасшую от пожара троих человек 13-летнюю псковичку наградят в Совете Федерации

Спасшую от пожара троих человек 13-летнюю Софию Холодцову из деревни Быстрецово Псковского района наградят в Совете Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото и видео: ГУ МЧС России по Псковской области

16 мая, когда родителей не было дома, а девочка вернулась из школы и готовила младшим братьям обед, в их квартире произошёл пожар.

«На кухню с глазами большими от страха прибежал её испуганный младший брат. София стремительно кинулась в соседнюю комнату, где увидела страшную картину: полыхающий вовсю огонь. Прямо у девочки на глазах он перекинулся с телевизора на стены, а вся комната уже наполнилась едким дымом. Оценив обстановку, старшая сестра не мешкая отправила двоих братьев за пределы квартиры, а сама, несмотря на угрожающую опасность, отправилась на поиски младшего брата. Обнаружив ребенка, забившегося в угол от испуга, девочка взяла его на руки и выбежала на улицу», – описали происшествие в МЧС.

Сама София Холодцова признается, что было страшно, но она сумела побороть чувство паники, так как понимала, что, если не возьмет себя в руки, все закончится трагедией.

Мама девочки очень горда дочерью и её поступком, а школьные товарищи называют Софию Холодцову героем.

3 ноября в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» в Совете Федерации будет проведут уже девятую торжественную церемонию награждения и чествования детей и подростков, совершивших героические и мужественные поступки. В этом году 13-летняя София Холодцова будет представлять Псковскую область.