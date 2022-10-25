Общество

День приятных неожиданностей отмечают во всем мире 26 октября

День приятных неожиданностей отмечают во всем мире 26 октября, сообщает calend.ru.

С каждым годом у Дня появляется все больше сторонников, поэтому сегодня он приобретает все более широкий характер празднования. В этот день принято делать разные «приятности» другим людям, причем без особого повода и даже малознакомым.

В этот день принято неожиданно радовать друзей и близких и не обязательно дарить основательные подарки. Согласно философским учениям, сделанное благо вернется к исполнителю в стократном размере. Научно доказано, что, совершая положительные поступки и повышая настроение, человек укрепляет свой иммунитет, улучшает самочувствие, снижается риск появления заболеваний нервной, сосудистой систем, повышается жизненный тонус.