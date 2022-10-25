Общество

Текст одной из песен рэпера Oxxxymiron* признали экстремистским

Текст одной из песен известного рэпера Oxxxymiron* (Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом) признан решением суда экстремистским, сообщает «Интерфакс».

«Замоскворецкий районный суд столицы в полном объеме удовлетворил административное исковое заявление прокуратуры Москвы о признании текста одной из песен исполнителя экстремистским материалом и размещенных в сети Интернет видеороликов, информацией, распространение которой в РФ запрещено», - сообщили в столичной прокуратуре во вторник.

Там отметили, что видеоролики, содержащие указанный трек, размещены в свободном доступе в социальной сети и видеохостинге. В суде со своей стороны сообщили, что речь идет о тексте песни «Последний звонок», автором которой является Oxxxymiron*.

В прокуратуре уточнили также, что «основанием для обращения в суд послужили материалы прокурорской проверки».

«Согласно акту комплексного психолого-лингвистического исследования в тексте одного из музыкальных произведений исполнителя содержатся признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия», - отмечается в сообщении.

*Включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.