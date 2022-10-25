Общество

25 семей переселенцев с территорий ЛДНР получили помощь в псковском Детском фонде

Псковское областное отделение Российского детского фонда организовало выдачу вещевой и продуктовой помощи для семей с детьми, вынужденно покинувших территории Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей и прибывших на территорию Псковской области. В акции приняло участие 25 семей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе фонда.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

Семьи получили продуктовые наборы, закупленные на средства благотворителей. Также родители подобрали необходимую тёплую одежду и обувь, а дети ушли с понравившимися игрушками и книжками.

Помимо благотворительной помощи, все семьи были проинформированы о возможности получения информационных и консультативных услуг. В ближайшее время на базе офиса Детского фонда будет оборудован пункт со стационарным компьютером и МФУ, где семьи вынужденных переселенцев смогут бесплатно распечатать, отсканировать или сделать ксерокопию необходимых документов, а также найти нужную информацию в Интернете.

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Чужих детей не бывает» при поддержке Фонда президентских грантов. Цель проекта – создание системы помощи и сопровождения семей с детьми, прибывших в Псковскую область с территории Донбасса и Украины и ищущих убежище на территории РФ, для обеспечения комфортных условий пребывания и проживания. В рамках проекта команда сотрудников и волонтёров Детского фонда будет оказывать экстренную социальную помощь, консультативную, информационную и социальную поддержку семьям с детьми, прибывшим с территорий ЛДНР и Украины, а также содействовать их адаптации и интегрированию в общество.

«От лица всех семей, получивших помощь, Детский фонд говорит огромное спасибо всем благотворителям и волонтёрам, которые продолжают помогать детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», – сказали в фонде.