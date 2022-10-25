Общество

Псковское управление СК создало телефонную линию для участников спецоперации

В следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области начала работать телефонная линия для участников специальной военной операции, мобилизованных и членов их семей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: СУ СК России по Псковской области

Обратиться в региональное управление можно по телефону: 8(911) 360-10-92.

Кроме того, граждане могут обратиться на горячую линию участников специальной военной операции, мобилизованных и членов их семей Следственного комитета РФ по телефону: 8-800-100-12-60 (цифра 5 в голосовом меню). На горячей линии, созданной в ведомстве по поручению председателя СК России, операторы в оперативном режиме будут оказывать содействие обратившимся гражданам в решении возникших проблем.