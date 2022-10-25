Общество

В Минздраве придумали, как продлить жизнь россиян

С 2020 по 2021 год смертность в России увеличилась на 14,4 процента, заболеваемость населения — более чем на семь. Эти данные приводят авторы проекта постановления кабмина, который вносит изменения в госпрограмму «Развитие здравоохранения». Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов. В нем подробно расписано, что поможет изменить ситуацию и улучшить качество жизни людей

«Мы до сих пор находимся в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, которая внесла серьезные коррективы в ожидаемую продолжительность жизни и уровень смертности. Это характерно не только для нашей страны, но и для всего мира. К сожалению, настороженность по COVID-19 сохраняется», - рассказал в беседе с «Парламентской газетой» доктор медицинских наук член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов.

Депутат напомнил, что практически полтора года медики были мобилизованы на борьбу с коронавирусом, а медучреждения не оказывали плановую медпомощь.

Особое внимание будут уделять качеству и доступности первичной медико-санитарной помощи в субъектах. Там, где живут от 100 человек до двух тысяч, в 2019-2020 годах открыли 1 768 из планировавшихся 1 791 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий.

Труднодоступные и малонаселенные пункты оснастили передвижными медицинскими комплексами — всего таких 1324. С начала 2022 года они выезжали по вызовам около 88,5 тысячи раз, специалисты осмотрели примерно 2,7 миллиона человек. Проблему экстренной медпомощи решают и благодаря санитарной авиации.

По итогам 2021 года укомплектованность врачами организаций, оказывающих амбулаторную помощь, выросла на 2,6 процента по сравнению с 2020-м и достигла 82,5 процента, а средним медперсоналом — 85 процентов, что выше на 1,4 процента. Однако, несмотря на положительную динамику, большинство регионов по-прежнему страдает из-за дефицита медиков, отмечается в пояснительной записке. Для стабильной работы поликлиникам и больницам не хватает 26 451 врачей и 58 268 сотрудников среднего звена.