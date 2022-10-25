Общество

Безопасно ли мясо медведей, рассказали псковичам эксперты

Многочисленные капсулы с личинками трихинелл были обнаружены в пробе мышечной ткани диафрагмы от трехлетней самки бурого медведя, добытой в Порховском районе 24 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной ветеринарной лаборатории.

Фото: Псковская областная ветеринарная лаборатория.

Капсулы с личинками трихинелл в неокрашенных срезах мышечной ткани бурого медведя

при исследовании компрессорным методом

Трихинеллы – это род круглых червей, являющихся паразитами желудочного тракта и мышц плотоядных, всеядных животных и человека, и вызывающих трихинеллез – болезнь, характеризующуюся у человека выраженными аллергическими реакциями и образованием в мышцах капсул с личинками.

Заражение человека происходит при поедании мяса плотоядных и всеядных животных, содержащего живых личинок. Личинки трихинелл, находящиеся в мясе, покрыты толстой оболочкой (капсулой) и поэтому устойчивы к различным воздействиям.

Посол мяса, вяление, копчение, замораживание при температуре бытового морозильника в течение непродолжительного времени не приводит к гибели личинок. После попадания в желудочно-кишечный тракт личинки выходят из капсулы и внедряются в стенку кишечника, вызывая ее механическое повреждение. В случае попадания в организм большого количества личинок одновременно данная стадия болезни будет сопровождаться слабостью, небольшим повышением температуры, тошнотой, рвотой, диареей, болями в животе.

Внедрившиеся в стенку кишечника личинки развиваются во взрослых особей, после чего происходит оплодотворение, и самки начинают отрождать новых живых личинок. Период отрождения длится от 10 до 30 дней, за которые одна самка трихинеллы способна произвести на свет 1000-2000 личинок. Рожденные личинки активно проникают в кровеносную систему и с током крови заносятся в различные органы и ткани. Однако дальнейшее их развитие возможно только при попадании в ткани скелетных мышц. После попадания в мышечную ткань личинки сворачиваются в спираль и покрываются соединительнотканной капсулой.

Фото: Полистовский заповедник

Процесс размножения и распространения личинок сопровождается сенсибилизацией организма и развитием аллергических реакций различной степени тяжести. Чаще всего развиваются сыпь с образованием узелков с ярко-красными краями и темным центром, отек лица, преимущественно вокруг глаз с развитием конъюнктивита. Процесс внедрения личинок в мышцы сопровождается повышением температуры, болями в мышцах и нарушением из сократимости. В большей степени поражаются наиболее сильно снабжаемые кровью группы мышц – язык, мышцы головы и шеи, мышцы грудной клетки, мышцы верхних и нижних конечностей. При массивном поражении возможно полное выключение из работы целых групп мышц, что может привести к полному обездвиживанию.

В соответствии с Ветеринарными правилами назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя (промысла) животных, предназначенных для переработки и (или) реализации, утвержденными приказом Минсельхоза России от 28 апреля, исследованию на трихинеллез должно подвергаться мясо всеядных животных, таких как кабаны и медведи, а также мясо свиней, лошадей, кроликов, нутрий, бобров, ондатр и барсуков.

«Псковская область в течение многих лет является стационарно неблагополучным по трихинеллезу регионом, поэтому ни в коем случае нельзя употреблять в пищу мясо вышеперечисленных промысловых животных без проведения предварительной ветеринарно-санитарной экспертизы», – заключили специалисты.