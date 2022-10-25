Общество

Каждый второй пскович поддерживает переход на 4-дневную рабочую неделю — опрос

Идея введения 4-дневной рабочей недели сегодня обсуждается работодателями реже, чем в период пандемии коронавируса. Такой режим работы введен лишь в 1 из 100 компаний, еще в 2% его считают допустимым. Между тем уровень поддержки этой идеи среди россиян остается стабильно высоким: сегодня её сторонниками является почти каждый второй.

По данным сервиса SuperJob, бизнес не планирует переход на 4-дневную рабочую неделю. Такой график остается экзотикой: сегодня 4-дневка введена лишь в 2% компаний в городе, еще в 3% она вводилась, но потом организация вернулась к обычному режиму. Обсуждали введение сокращенной рабочей недели и пришли к выводу о ее допустимости 3% работодателей, еще 5% решили, что 4-дневка неприемлема. В период очередного подъёма заболеваемости коронавирусом, в феврале 2021 года, на такой режим переходили 6% компаний, еще в 15% организаций это активно обсуждалось.

Между тем идею 4-дневной рабочей недели поддерживает почти каждый второй пскович (51%), а среди опрошенных до 34 лет уровень поддержки достигает 63%. Женщины являются сторонниками укороченной недели чаще, чем мужчины (54% против 65%). Число приверженцев 4-дневки относительно стабильно с июня 2019 года, сокращение их числа наблюдалось лишь в периоды отмены ковидных ограничений в октябре 2020-го (до 40%) и в апреле 2021-го (до 39%).

2 из 3 псковичей (67%) считают, что в случае 4-дневной занятости они смогут выполнить тот же объём работы, что и за стандартные 5 рабочих дней, тогда как 23% считают это нереальным. Уверенных в своих силах больше всего среди респондентов до 34 лет (76%).

Освободившийся день 30% россиян планируют проводить с семьей и детьми, 23% предпочтут просто отдохнуть, 15% займутся повышением квалификации и изучением иностранных языков. Каждый седьмой (16%) найдёт на свободный день подработку, а каждый девятый (11%) уделит время домашним делам. С удовольствием потратят день на хобби 9% опрошенных, на спорт и прогулки — 7%, на личные дела — 6%.