Общество

«Экосреда»: О развитии экологического движения в Острове. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Эксореда», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 26 октября. На этот раз ведущий Сергей Елизаров пригласил в студию экоактивистку из Острова Светлану Ибрагимову. Они поговорили про различные экологические акции и проекты, которые реализуются в её городе.

С каждым годом в разных районах Псковской области появляются свои эколидеры, готовые взять на себя инициативу и развивать экоповестку. Остров - не исключение. Проект, который развивает Светлана Ибрагимова, был отмечен губернатором. Его также поддерживает и районная администрация в лице главы района Дмитрия Быстрова. Кроме того, Светлана, являясь педагогом, внедряет идеи сохранения природы детям на своих уроках.