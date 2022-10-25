Общество

Газетный киоск и два торговых павильона демонтируют в Пскове

Газетный киоск и два торговых павильона демонтируют в Пскове. Соответствующие постановления подписал глава администрации Пскова Борис Елкин 24 октября.

На Рижском проспекте напротив дома №44 ООО «Псков-Печать» предписано в течение 15 дней со дня получения постановления произвести демонтаж самовольно установленного киоска с вывеской «Газеты журналы».

Демонтажу также подлежит и торговый павильон одного из псковских предприятий, расположенный со стороны дома №18 на улице Труда, а также торговый павильон, принадлежащий ООО «Адонис», находящийся на Ленинградском шоссе у остановки автобусов «Белый Мох».

Контроль за исполнением постановления осуществляет заместитель главы администрации города Пскова Елена Жгут.