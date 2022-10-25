Общество

Очередной экосубботник проведут на берегу реки Великой в псковской Родине

Экосубботник вновь пройдёт на берегу реки Великой в поселке Родина Псковского района 5 ноября. Об этом на своем странице «ВКонтакте» сообщила псковская поэтесса и организатор уборки Татьяна Суворкина.

Видео: Татьяна Суворкина / «ВКонтакте»

«Видео сделано на участке, который предлагаю взять как задачу на это экомероприятие, и таким образом завершить проект по наведению порядка на берегу реки Великой в этом году, оставив остальное на весну», – поделилась планами Татьяна Суворкина.

Волонтёры встретятся у Дома культуры в посёлке Родина в 12:00. Мероприятие продлится до 16:00. Телефон для вопросов и связи: +7-911-371-37-19, страница организатора в соцсети «ВКонтакте» доступна по ссылке.