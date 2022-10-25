Общество

Обеспечение детей-сирот квартирами обсудили в Псковском областном Собрании

Обеспечение детей-сирот квартирами обсудили на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов 26 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева сообщила, что на сегодняшний день денежные средства на предоставление жилищных сертификатов израсходованы. По ее словам, в феврале у губернатора запросили выделение дополнительных средств, было согласовано 20 млн рублей, но деньги распределили на покупку квартир для детей-сирот в Великих Луках. «Работу продолжаем. Пока средствами не располагаем», - сказала она.

Председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов напомнил, что на обеспечение жильем детей-сирот в этом году из федерального бюджета выделили 72,6 млн рублей, из регионального бюджета - 90 млн 150 тысяч рублей. В результате работы в течение года сумма была увеличена и составила 226 млн рублей.

Вице-спикер регионального парламента, председатель бюджетного комитета Александр Братчиков напомнил, что в областном центре для детей-сирот строятся пять домов. «В какой они стадии?» - спросил он.

«В начальной, это дома следующего года», - ответил Сергей Грахов.

Также Александр Братчиков поинтересовался, какова очередь по обеспечению детей-сирот жильем.

«Порядка 2,5 тысяч человек в очереди», - пояснила Ольга Евстигнеева.

«Нужно решать вопрос. За счет средств областного бюджета вряд ли сможем решить», - резюмировал Александр Братчиков.

Вопрос оставлен на контроле парламентского комитета.