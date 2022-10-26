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Общество

Участники спецоперации ответили на письма островских дошкольников

26.10.2022 16:01|Псков

Представители Островского гарнизона вручили директорам школ и заведующим детскими садами письмо от военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров. 

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

На встрече присутствовали депутаты районного Собрания, которые активно занимаются организацией сбора и отправкой посылок с продуктами и другими необходимыми вещами военнослужащим. 

Как рассказал представитель командования воинской части армейской авиации, письма со словами искренней поддержки и добрыми пожеланиями, написанные детьми, «до глубины души трогают военнослужащих, дают сильный эмоциональный заряд, поддерживают их морально, поднимают боевой дух».

 

«Переполняет чувство гордости за наших детишек из детских садов и школьников постарше, которые сами, вкладывая душу, с сильным порывом подключились к акции "Письмо солдату". И то, что от наших воинов пришло ответное письмо, будет очень приятно для ребят. Такая обратная связь укрепит патриотические настроения у молодого поколения», – отметил Дмитрий Быстров.

Теги: #остров #письмо солдату
Источник: Псковская Лента Новостей
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