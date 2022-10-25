Общество

Педагог из Острова поделилась методами вовлечения детей в проблемы экологии

О методах привлечения детей и подростков к экологичному образу жизни экоактивистка из Острова, педагог, руководительница эко-проектов Светлана Ибрагимова рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Сначала это было принудительно. Мы приходили, учащиеся сидели, обхватив головы руками, смотрели в телефоны, им было неинтересно. Изменилось это, когда они поняли, что доносить знания можно интересно, интерактивно, красиво, что они будут задействованы, что они будут осознавать и понимать, что они – та единица, которая что-то может изменить, а не просто куча каких-то детей с какими-то знаниями», – рассказала Светлана Ибрагимова.

Она добавила, что важно с детства прививать детям эко-привычки и строить диалог с ними на понятных примерах и их личной причастности к происходящему.