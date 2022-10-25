Общество

Псковичи могут подстричься и помочь бездомным котятам

Жители Пскова могут принять участие в акции - получить услуги салона красоты и помочь бездомным животным. Об этом сообщила волонтёр Юлия Риттер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юлия Риттер

«Оплата услуги на ваше усмотрение. Вы можете оплатить и, тем самым, пожертвовать любую сумму. Это было бы большой помощью для нас в это непростое время», - написала зоозащитница.

В рамках акции можно подстричься у парикмахера-универсала с 11-летним стажем работы за любую сумму до 6 ноября. Мастер работает в салоне красоты на Рижском проспекте, 16. Она выполняет любые женские и мужские стрижки.

«График гибкий, поэтому вы сможете договориться с мастером об удобном времени. Связываться можно через личные сообщения», - добавила Юлия Риттер. На заработанные деньги будут куплены вакцины и корм для бездомных котят.