Общество

Алексея Севастьянова делегируют в комитет по вопросам местного самоуправления ПАСЗР

Председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексея Севастьянова делегируют в качестве представителя регионального парламента для работы в постоянный комитет по вопросам местного самоуправления Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Об этом с заседания комитета, которое проходит 26 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Соответствующие изменения внесут в постановление Псковского областного Собрания депутатов от 28 октября 2021 года № 66 «О представителях Псковского областного Собрания депутатов в постоянных комитетах Парламентской Ассоциации Северо-Запада России».

Пункт 1.4 части 1 указанного постановления изложат в следующей редакции: «Комитет по вопросам местного самоуправления – Михайлова Андрея Владимировича и Севастьянова Алексея Анатольевича».