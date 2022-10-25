Общество

Псковские депутаты поддерживают запрет ЛГБТ-пропаганды в России

Комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов поддержал федеральную инициативу о запрете пропаганды ЛГБТ, пропаганды педофилии, а также демонстрации ЛГБТ-информации и информации, побуждающей к смене пола среди подростков, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Согласно проекту закона, нововведения коснутся: интернета, СМИ, книг, аудиовизуальных сервисов, кинематографа и рекламы.

Расширяется перечень запрещенной к распространению информации среди детей: пропаганда и демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, а также информации, способной вызвать у детей желание сменить пол. Вводится новый состав, чтобы разделить понятия «демонстрация» и «пропаганда».

Вводится обязательная платная подписка и дополнительные технические средства защиты доступа в теле- и радиовещании к контенту, запрещенному для детей, а также возрастная маркировка в промо-материалах этого контента.

Кроме того, расширяются требования к рекламе, которая не должна содержать информацию, демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения.

Проектом закона запрещается пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, в том числе пропаганда педофилии, среди российских граждан, как взрослых, так и несовершеннолетних.

Соавторами инициатив выступили 390 депутатов Госдумы, включая всех руководителей фракций и вице-спикеров.

Всего изменения коснутся пяти законов: № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; № 2124-I «О средствах массовой информации»; закон № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; закон № 38-ФЗ «О рекламе»; закон № 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии РФ».

Внесён также проект закона с поправками в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

За запрет пропаганды ЛГБТ вводятся штрафы: 50 тыс. руб. - 400 тыс. руб. - для граждан; 100 тыс. - 800 тыс. руб. - для должностных лиц; 800 тыс. - 5 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток - для юридических лиц.

За запрет пропаганды педофилии: 200 тыс. - 800 тыс. руб. - для граждан; 400 тыс. - 2 млн руб. - для должностных лиц; 1 млн - 10 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток - для юрлиц.

Запрет на демонстрацию ЛГБТ и информации, побуждающей к смене пола среди подростков: 50 тыс. - 200 тыс. руб. - для граждан; 100 тыс. - 400 тыс. руб. - для должностных лиц; 800 тыс. - 4 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток - для юрлиц.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства проектом закона предусматривается административное выдворение за пределы РФ.