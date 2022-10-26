Общество

В Псковской области уточнят условия командирования госслужащих в ЛДНР

Изменения в Положение о порядке и условиях командирования государственных гражданских служащих Псковской области обсудил комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания 26 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Изменения подготовлены в связи с принятием федеральных конституционных законов от 4 октября 2022 года № 5-ФКЗ, № 6-ФКЗ, № 7-ФКЗ, № 8-ФКЗ, в соответствии с которыми ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав Российской Федерации в качестве новых субъектов.

С 5 октября 2022 года командирование государственных гражданских служащих Псковской области в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области осуществляется в соответствии с порядком командирования на территорию РФ, тогда как ранее командирование на указанные территории осуществлялось по нормам, аналогичным нормам, установленным постановлением правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 года № 812 при служебных командировках на территории иностранных государств.

Учитывая особые условия командирования, в том числе социально-бытовые, уточняются отдельные нормы Положения о порядке и условиях командирования государственных гражданских служащих Псковской области, утвержденного постановлением областного Собрания депутатов от 28 сентября 2006 года № 1524.

«Кто вправе устанавливать особенность командирования? Какими-то еще документами будет дополнен? Как определяется размер выплат, кроме суточных?» - спросил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов.

Начальник управления государственной службы и кадров правительства Псковской области Александр Кабанов пояснил, что указано три гарантии. «Это суточные, двойное денежное содержание и безотчетные суммы», – сказал Александр Кабанов.

«Выплаты получают по системе командировочных?» - уточнил региональный уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов.

«Сейчас по системе командировочных, затем по двойной зарплате. Это некий технический переходный период, который были вынуждены внести», - пояснил Кабанов.

Старший помощник прокурора области по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами, органами местного самоуправления Сергей Тимофеев заметил, что у прокуратуры вопросов нет.

«Воспроизводятся формулировки указа президента. Стоит рекомендация принять аналогичные нормативно-правовые акты», - добавил он.

Положения постановления будут распространяться на правоотношения, возникшие с 5 октября 2022 года, когда указанные федеральные конституционные законы вступили в силу.