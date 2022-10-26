Общество

В Пскове не поддержали инициативу о запрете отправки срочников для участия в боевых действиях за пределами РФ

Комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания не поддержал инициативу руководителя фракции «Яблока» Артура Гайдука о введении прямого запрета на отправку солдат срочной службы для участия в боевых действиях за пределами РФ. Об этом с заседания парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению, которое проходит 26 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Артур Гайдук представил коллегам проект федерального закона «О внесении изменения в статью 36 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

В пояснительной записке сказано, что после начала специальной военной операции на Украине президент России Владимир Путин объявил, что в ней принимают участие только профессиональные военные. Он сообщил, что у Вооруженных сил РФ достаточно сил и средств для того, чтобы решать поставленные задачи силами подразделений профессиональной армии.

Однако в начале марта 2022 года Минобороны РФ признало, что, несмотря на заявление Верховного главнокомандующего ВС РФ, в специальной военной операции на Украине принимают участие военнослужащие срочной службы, что вызвало широкий общественный резонанс.

Военная прокуратура Западного военного округа установила и официально объявила, что к участию в специальной военной операции на Украине были привлечены 600 военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, указано в пояснительной записке.

Законопроект предлагает ввести прямой законодательный запрет на отправку военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, для участия в боевых действиях за пределами РФ, за исключением случаев, специально оговоренных законом.

«Даже комментировать это не хочется», - отметил председатель законодательного комитета Алексей Севастьянов («Единая Россия»).

Врио руководителя аппарата правительства Псковской области Наталья Волкова указала на то, что после марта направления срочников для участия в боевых действиях за пределами РФ не было, поэтому необходимости законодательно регулировать этот вопрос нет.

Кроме того, законопроект не учитывает сегодняшние реалии, подчеркнула Наталья Волкова. Она напомнила, что ЛДНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России, поэтому «цель, которая ставилась автором законопроекта, уже неактуальна».

После обсуждения комитет рекомендовал Собранию отклонить этот законопроект.