Общество

Великие Луки украсят к Новому году

Великие Луки украсят к Новому году, на центральной площади будет традиционно установят праздничную ель. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем Telegram-канале.

«Все детские новогодние мероприятия в муниципальных учреждениях будут проведены. Не будет массовых гуляний и фейерверка», – отметил глава муниципалитета.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что в регионе празднование предстоящего Нового года будет проходить без излишеств: отменят новогодние торжества, салюты и концерты.