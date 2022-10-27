Общество

В России создадут «горячую линию» по возврату денег за отмененные концерты

Клиенты, купившие билеты на концерты зарубежных исполнителей и не попавшие на мероприятия из-за их отмены, не всегда могут вернуть свои деньги. Им должна помочь в этом «горячая линия», о планах создания которой рассказал президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн, занимающийся организацией концертов.

Инициативная группа граждан, желающих вернуть свои средства, может обратиться в Ассоциацию концертно-театральных и билетных организаций, и далее проблемы будут решаться централизовано. В частности, будет создана «горячая телефонная линия», на которую смогут обращаться все, кто еще не вернул свои деньги, сообщают «Известия».

«Мы проведем с билетными операторами совещание и решим этот вопрос. Людям, не попавшим на концерты, должны быть деньги возвращены полностью», — заверил Евгений Финкльштейн.

Специалисты также советуют действовать через банк. В том случае, если вы покупали билеты онлайн и рассчитывались за них со своей банковской карты — вернуть деньги через чарджбэк (возвратный платеж). Для этого нужно обращение в банк с приложением соответствующих документов. Если банк примет положительное решение, покупателю вернется вся сумма, включая сервисный сбор.