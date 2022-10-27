Общество

Правительство выделит деньги на приобретение стульев для новоржевской школы

Правительство Псковской области выделит деньги на приобретение стульев для актового зала новоржевской школы. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

«В августе на встрече с жителями Новоржевского района была озвучена проблема - актовый зал школы остался без стульев. Администрация района решать проблему отказалась. Принял решение выделить 300 тысяч рублей из резервного фонда Правительства области на приобретение новых стульев для актового зала школы», - отметил он.

Конкурсные процедуры на закупку кресел проведут максимально оперативно, добавил глава региона.