Общество

Детский омбудсмен Наталия Соколова встретилась с несовершеннолетними осуждёнными

Для проведения профилактической беседы на встречу к подросткам, состоящим на учете в уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Псковской области, пришла региональный детский омбудсмен Наталия Соколова. Она пообщалась с подростками и ответила на волнующие их вопросы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Мероприятие прошло в формате доверительной беседы, где взрослый выступил в роли наставника, который может не только понять, но и оказать необходимую помощь и поддержку. В ходе диалога детский омбудсмен акцентировала внимание собеседников на важности соблюдения закона и призвала задумываться о последствиях своих действий. При этом Наталия Соколова постаралась найти для каждого подростка добрые слова, мотивировав на хорошие поступки и веру в себя.

«Для работы с несовершеннолетними мы используем различные формы работы. Данное мероприятие организовано в преддверии праздника – Дня наставничества, отмечаемого 27 октября. Встреча с уполномоченным по правам ребенка - разговор о важном, дающий нашим подучетным путевку в жизнь. В повседневной деятельности роль наставников выполняют сотрудники уголовно-исполнительной инспекции», - прокомментировала начальник УИИ УФСИН России по Псковской области Алена Демидова.

В ведомстве добавили, что взаимодействие областного пенитенциарного ведомства с институтом уполномоченного по правам человека в Псковской области осуществляется на постоянной основе. В фокусе внимания вопросы межведомственного взаимодействия в организации воспитательной работы с несовершеннолетними, преступившими закон.