Общество

Сотрудники МЧС участвуют в проекте #МыВместе в Псковской области

Сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области принимают активное участие в проекте #МыВместе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Волонтеры #МыВместе запустили акцию взаимопомощи для семей мобилизованных и участников специальной военной операции. «#МыВместе – это уже не просто акция, это символ единства и безмерной доброты людей, готовности быть рядом в трудную минуту. Стать сопричастным может каждый, приняв участие в сборе гуманитарной помощи, проявляя внимание и заботу к родным мобилизованных граждан, помогая в штабе, взяв на передержку питомцев и т. д. Общероссийский проект #МыВместе - добровольческое движение взаимопомощи гражданам в кризисных ситуациях. Волонтеры помогают всем, кто в этом нуждается: одиноким пенсионерам, многодетным семьям, людям с ОВЗ, жителям на самоизоляции, медикам и многим другим», - рассказали в ведомстве.

Так, в региональной и местных общественных приемных «Единой России» организован сбор гуманитарной помощи, в котором участвуют партийцы, общественники и другие неравнодушные граждане.

В формировании и погрузке принимают участие члены партии «Единая Россия», сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области, а также студенты-добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей.