Общество

В Псковской области приостановили более 2 тысяч исполнительных производств в отношении военнослужащих

Судебные приставы продолжают принимать граждан в Центре помощи семьям мобилизованных граждан в городе Пскове, более 2000 исполнительных производств уже приостановлено. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

За время работы судебные приставы приняли в работу более сотни запросов. В основном обращаются жёны мобилизованных с просьбой приостановки исполнительных производств, разблокировки счетов военнослужащих. Задача судебных приставов оказать помощь в заполнении заявлений, а также в кратчайшие сроки их обработать для приостановления исполнительных производств.

В Псковской области приостановили более 2000 исполнительных производств в отношении военнослужащих. Для удобства граждан судебные приставы продолжат практику выездных мобильных пунктов в военных частях.

Прием осуществляют с понедельника по пятницу с 12:00 до 20:00 часов в в Центре помощи семьям мобилизованных граждан в городе Пскове.

Также всю необходимую информацию можно получить по телефону горячей линии: (8 8112 699 050).