Общество

«Сообразим на троих»: Уход Милонаец, время запретов и мусорная реформа. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Сообразим на троих», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 27 октября. Как всегда, соведущие программы Константин Калиниченко, Сергей Васильев и Александр Савенко обсудили с радиослушателями самые актуальные и важные темы общественно-политической жизни.

В центре их внимания сегодня - новость о том, что пост руководителя областного управления Федеральной антимонопольной службы покидает Ольга Милонаец. Каковы причины ухода чиновницы, неизменно входившей в ТОП-20 списка самых влиятельных персон Псковской области? Кто ее может сменить в должности руководителя УФАС? И о чем в целом свидетельствует история конфликта главной антимонопольщицы и регионального руководства? Ответы на эти вопросы - в программе «Сообразим на троих».

Кроме того, участники передачи обсудили запретительную активность, очередные проявления которой мы наблюдаем в последние дни буквально со всех сторон (будь то инициатива правительства о запрете на использование иностранных слов; новые поправки в законы о рекламе, о СМИ и об информации по запрету распространения ЛГБТ-пропаганды; решение об отмене новогодних мероприятий; страсти по муралу с изображением американца Уитмена в Пскове и т. д.).

Еще одна темя для обсуждения - проблемы мусорной реформы. Отметим, что вопрос строительства полигона сегодня обсуждали на сессии Псковского областного Собрания депутатов в рамках парламентского часа. Беспокоит ли людей проблемы сбора и переработки ТКО и перспективы строительства экотехнопарка - или эта тема, столь острая прежде, сейчас потеряла свою актуальность?