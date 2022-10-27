Общество

Двух мировых судей назначили депутаты Псковского областного Собрания

Двух мировых судей назначили депутаты Псковского областного Собрания на сессии регионального парламента 27 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По итогам тайного голосования на должность мирового судьи судебного участка №15 в Плюсском районе на неограниченный срок полномочий назначили Михаила Ищенко. Высшее юридическое образование он получил в 2000 году, имеет 5-й квалификационный класс судьи, юридический стаж - 21 год, работал в должности судьи более 17 лет.

На должность мирового судьи судебного участка №23 в Порховском районе на трехлетний срок полномочий назначили Наталью Трофимову. Она окончила Московский институт государственного управления и права, юридический стаж - 17 лет.

Их кандидатуры депутаты поддержали единогласно.

Председатель Псковского областного Собрания Александра Котов поздравил Михаила Ищенко и Наталью Трофимову с назначением и пожелал им справедливого правосудия.