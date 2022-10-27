Двух мировых судей назначили депутаты Псковского областного Собрания на сессии регионального парламента 27 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
По итогам тайного голосования на должность мирового судьи судебного участка №15 в Плюсском районе на неограниченный срок полномочий назначили Михаила Ищенко. Высшее юридическое образование он получил в 2000 году, имеет 5-й квалификационный класс судьи, юридический стаж - 21 год, работал в должности судьи более 17 лет.
На должность мирового судьи судебного участка №23 в Порховском районе на трехлетний срок полномочий назначили Наталью Трофимову. Она окончила Московский институт государственного управления и права, юридический стаж - 17 лет.
Их кандидатуры депутаты поддержали единогласно.
Председатель Псковского областного Собрания Александра Котов поздравил Михаила Ищенко и Наталью Трофимову с назначением и пожелал им справедливого правосудия.