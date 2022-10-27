Общество

Командированные в ЛДНР псковские госслужащие будут получать двойную зарплату

Изменения в Положение о порядке и условиях командирования государственных гражданских служащих Псковской области согласовали депутаты областного Собрания на сессии 27 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Вопрос рассматривается в связи с необходимостью исполнять указ президента», - пояснял ранее начальник управления государственной службы и кадров правительства Псковской области Александр Кабанов.

Из документа следует, что решение принято для повышения уровня социальной защищенности госслужащих, командированных в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. Им будет выплачиваться зарплата в двойном размере, а также будут возмещаться дополнительные расходы в размере 8 тыс. 480 рублей за каждый день нахождения в командировке.

Изменения подготовлены в связи с принятием федеральных конституционных законов от 4 октября 2022 года № 5-ФКЗ, № 6-ФКЗ, № 7-ФКЗ, № 8-ФКЗ, в соответствии с которыми ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав Российской Федерации в качестве новых субъектов.

С 5 октября 2022 года командирование государственных гражданских служащих Псковской области в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области осуществляется в соответствии с порядком командирования на территорию РФ, тогда как ранее командирование на указанные территории осуществлялось по нормам, аналогичным нормам, установленным постановлением правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 года № 812 при служебных командировках на территории иностранных государств.

Учитывая особые условия командирования, в том числе социально-бытовые, уточняются отдельные нормы Положения о порядке и условиях командирования государственных гражданских служащих Псковской области, утвержденного постановлением областного Собрания депутатов от 28 сентября 2006 года № 1524.

Положения постановления будут распространяться на правоотношения, возникшие с 5 октября 2022 года, когда указанные федеральные конституционные законы вступили в силу.

«Кто будет финансировать командировки?» – спросил депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко (КПРФ).

Начальник управления государственной службы и кадров правительства Псковской области Александр Кабанов пояснил, что «оплата будет осуществляться в рамках имеющегося финансирования».

Законопроект поддержали 23 депутата, 1 воздержался от голосования.