Общество

«Дали понять, где моё место»: истории тех, кто столкнулся с русофобией в Европе

После 24 февраля в зарубежных СМИ Россию всё чаще стали называть «страной-агрессором». Настороженно стали относиться и к русским людям, проживающим за границей.

В Сети даже начали всплывать истории о дискриминации, с которой столкнулись в Европе носители «великого и могучего». Люди уверяли, что их детей обижают, к ним самим относятся с пренебрежением, а их имущество портят.

Действительно ли за границей свирепствует русофобия? И что о притеснении говорят сами «русские европейцы»? Ответы на эти и другие вопросы - в материале «МК в Пскове».