Общество

Очередная партия гуманитарной помощи жителям Донбасса отправилась из Пскова

Активисты Псковского регионального отделения «Единой России» и штаба акции #МЫВМЕСТЕ отправили очередную партию гуманитарного груза жителям Донбасса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: пресс-служба регионального отделения политической партии «Единая Россия»

В Пскове партийцы из городского отделения, сотрудники главного управления МЧС России по Псковской области, а также студенты-добровольцы всероссийского студенческого корпуса спасателей и активисты «Молодой Гвардии Единой России» загрузили в фуру 10 тонн гуманитарной помощи, в числе которой – продукты длительного хранения, гигиенические принадлежности, детские товары.

Вместе с товарами первой необходимости отправлено много русской литературы. В частности, была отправлена большая библиотека ветерана военной службы Петра Алексеева, которую он завещал отправить на Донбасс.

Фура отправилась в Великие Луки, где погрузят еще 10 тонн гуманитарной помощи. Затем груз поедет в Белгород, откуда его уже распределят по населенным пунктам в ДНР и ЛНР.

Сбор помощи нуждающимся будет продолжен. Жители региона все необходимое для беженцев могут принести в местные отделения «Единой России». В Пскове пункт сбора находится по адресу: ул. Гоголя, д. 9 (телефон 8 (8112) 66-25-12).