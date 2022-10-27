Общество

Александр Котов о строительстве экотехнопарка и запрете ЛГБТ-пропаганды

Сегодня, 27 октября, на сессии Псковского областного Собрания депутатов в ходе парламентского часа обсудили работу правительства Псковской области в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и подготовку к строительству экотехнопарка. Кроме того, депутаты освободили мобилизованных от уплаты транспортного налога и поддержали федеральную инициативу о запрете ЛГБТ-пропаганды. Спикер регионального парламента Александр Котов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей оценил работу в сфере обращения с ТКО и указал на значимость ряда законопроектов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

- Александр Алексеевич, сегодня парламентский час посвятили сфере ТКО. Как вы оцениваете организацию работы в этой сфере? Готова ли Псковская область к строительству экотехнопарка?

- Сегодня впервые за всё время рассмотрения проблемы, связанной с реализацией мусорной реформы, прозвучал некий чёткий план дальнейших действий на ближайшую перспективу, с указанием конкретных сроков. Теперь есть понимание, что концессионное соглашение по строительству экотехнопарка, это для нас самое важное, будет заключено в ближайшие дни.

В ноябре проект пройдет государственную экспертизу. Соответственно, будет готов к реализации. Есть договоренность о получении субсидии от российского экологического оператора. Есть уверенность, что в 2024 году строительство экотехнопарка будет закончено. Почему я говорю, что для нас это самый важный вопрос? Потому что это связано с размещением отходов; и все отходы, которые на территории Псковской области будут образованы, будут размещаться после соответствующей сортировки и переработки на территории экотехнопарка.

Смотрите также Стоимость строительства экотехнопарка в Псковской области оценивается в 4 млрд рублей

Жители Псковской области наконец-то дождутся ликвидации и рекультивации этих свалок, которые у нас сейчас действуют в Порховском, Печорском и во многих других районах. Может быть, не так быстро, как хотелось бы, но мы уверенно движемся к цели мусорной реформы. Нам хотелось бы, чтобы цивилизованным образом собирались, сортировались и перерабатывались коммунальные отходы. И очень хотелось бы, чтобы были благоустроены контейнерные площадки для первичного сбора мусора, чтобы у нас работали по графику мусоровозы, чтобы нигде не было завалов мусора. Я думаю, что со временем мы к такому состоянию дел придем. Псковское областное Собрание депутатов в данном случае в рамках своих контрольных полномочий занимается этим.

Сегодня, обращаясь к депутатам, я сказал, чтобы мы со своей стороны оказывали всемерную помощь и поддержку в этом, потому что за это отвечают не только губернатор и правительство, но и мы, депутаты, законодательный орган власти, точно также отвечаем за это и должны оказывать помощь. К сожалению, бывают иногда и другие примеры, когда вместо помощи некоторые партии, пытаясь заработать политические очки, просто провоцируют граждан на негативное отношение к размещению такого рода объектов, вместо того, чтобы содействовать и объяснять. Мы стремимся к тому, чтобы все проекты, которые связаны со строительством экотехнопарка, с организацией площадок по сбору мусора, были экологически безопасны и ни в коем случае не вредили окружающей природной среде.

- Депутаты сегодня приняли законопроект, предусматривающий разработку региональной программы повышения трудовых ресурсов. Позволит ли такая программа привлечь новые кадры в наш регион?

- Проблема с кадрами и проблема с трудовыми ресурсами актуальна не только для Псковской области, но и для всех субъектов Российской Федерации. Соответственно, здесь действуют как целевые программы решения кадровой проблемы, так и в целом программы, которые работают на территории региона. Мы испытываем дефицит кадров среди учителей, врачей. За последние годы у нас образовался сильный дефицит кадров среди рабочих специальностей и, естественно, мы не можем не обращать на это внимания. Поэтому данная программа, мы надеемся, будет способствовать тому, чтобы кадровый дефицит в нашем регионе постепенно сокращался во всех отраслях.

Смотрите также Региональную программу повышения мобильности трудовых ресурсов разработают в Псковской области

- Кроме того, принят законопроект о об отмене транспортного налога для мобилизованных. Актуально ли такое решение?

- Мы считаем, что задача региональных властей в период, когда проводится специальная военная операция, частичная мобилизация, которую мы уже завершаем на территории региона, прежде всего обратить внимание на поддержку семей мобилизованных. Мы человека отрываем от семьи, он на неопределенное время пойдет выполнять задачи Вооруженных сил Российской Федерации. Два года освобождения от уплаты транспортного налога - это одна из мер поддержки семей мобилизованных граждан. У нас есть целый ряд других мер социальной поддержки, которую мы будем оказывать. И когда мы встречаемся с этим военнослужащим, мы говорим о том, что будем помогать, всячески поддерживать и стараться решать не только проблемы общего характера, о которых я сейчас говорил, но и частные проблемы, которые могут возникать в той или иной семье.

Смотрите также Оплатившие транспортный налог мобилизованные псковичи смогут вернуть деньги на счёт

Особенности могут быть разные, поэтому создан Центр поддержки семей военнослужащих, мобилизованных, который занимается не только поддержкой этих семей, но и всех, кто сегодня принимает участие в специальной военной операции. Мы поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать и наших военнослужащих, и их семьи, и людей, которые проживают сейчас на территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

- Также депутаты поддержали федеральную инициативу о запрете ЛГБТ-пропаганды. Почему именно сейчас важно сохранять наши традиционные ценности?

-Мы сейчас находимся в такой стадии, когда вынуждены обороняться от этой назойливой пропаганды нетрадиционных отношений, от пропаганды педофилии, от пропаганды смены пола, в том числе, в детском возрасте. Такое впечатление, что мир сошёл с ума. Это же какое-то безумие. Не случайно мы обратили на это внимание ещё тогда, когда готовили поправки в Конституцию РФ. Мы хотим, чтобы у нас пропагандировались традиционные ценности, которые заложены нашими предками. Не хотим всего навязанного, причём это сейчас преподносится в агрессивной форме. Кстати, я сейчас не обладаю такой статистикой, но очень сильно подозреваю, что это влияет на количество людей, которые становятся привержены нетрадиционным отношениям и всего остального, что с этим связано.

Смотрите также Псковские депутаты поддержали запрет пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола

Это очень своевременная инициатива. Безусловно, мы её поддерживаем и будем всё делать для того, чтобы у нас пропагандировались традиционные отношения: семья, дети, отношения между родителями и детьми. Мальчик – девочка, папа – мама. Другого мы не понимаем. Будем со своей стороны выступать за то, чтобы те, кто сегодня пытается свои отклонения рекламировать, понесли наказание в соответствии с действующим законом Российской Федерации. А наказание там не маленькое. Я думаю, оно поможет нам сегодня оборонятся от этой навязчивой пропаганды.

Беседовала Светлана Герасимова