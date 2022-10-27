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Общество

Рабочая встреча с представителями профсоюзов ЛДНР прошла в комитете Госдумы

27.10.2022 16:44|Псков

Рабочая встреча руководства Высшей школы безопасности труда СПбГУ, профсоюза России СОЦПРОФ и лидеров профсоюзов, принятых в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, прошла сегодня, 27 октября, в Государственной Думе РФ в комитете по труду и социальной политике и делам ветеранов. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов.

На встрече также присутствовал председатель комитета Ярослав Нилов. Он подчеркнул, что сейчас комитету важно не упустить никаких важных социальных вопросов в регионах, где сейчас идет специальная военная операция.

«Работаем, как говорится, "с колес", потому что совсем немного времени прошло. Здесь очень важно, чтобы наработки в области охраны и оплаты труда, в области социальных гарантий очень быстро дошли до всех жителей этих республик. Для этого нужно принимать соответствующие нормативные документы, правильно формировать организацию структуры контроля за этими вещами. Сегодня представители трудовых коллективов чувствовали непосредственную поддержку», – рассказал он.

Как заметил Сергей Вострецов, такая встреча очень важна для представителей работников, потому что, когда вместе собираются представители трудящихся, науки и законотворчества, удаётся не только обсудить важные вопросы, но и подготовить реальные законопроекты, которые необходимы людям труда.

«Диалог прямой власти и общества очень важен, потому что понятно, что идет работа через исполнительную власть. Иногда бывают и сбои, где-то недоработки. Этот общественный контроль и инициатива, которая идет снизу, наиболее важны. На территориях еще не было никаких политических партий, а профсоюзы первые, которые организовались. От того, какую зарплату принесет человек, какие условия для него будут созданы, и зависит благополучие конкретной семьи в этих регионах», – заметил собеседник ПЛН.

Присутствующий на встрече зампредседателя комитета по экономической политике Госдумы Артем Кирьянов выразил уверенность, что совместным трудом получится обеспечить экономическое развитие страны.

Теги: #встреча #соцпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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