Рабочая встреча с представителями профсоюзов ЛДНР прошла в комитете Госдумы

Рабочая встреча руководства Высшей школы безопасности труда СПбГУ, профсоюза России СОЦПРОФ и лидеров профсоюзов, принятых в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, прошла сегодня, 27 октября, в Государственной Думе РФ в комитете по труду и социальной политике и делам ветеранов. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов.
На встрече также присутствовал председатель комитета Ярослав Нилов. Он подчеркнул, что сейчас комитету важно не упустить никаких важных социальных вопросов в регионах, где сейчас идет специальная военная операция.
Как заметил Сергей Вострецов, такая встреча очень важна для представителей работников, потому что, когда вместе собираются представители трудящихся, науки и законотворчества, удаётся не только обсудить важные вопросы, но и подготовить реальные законопроекты, которые необходимы людям труда.
«Диалог прямой власти и общества очень важен, потому что понятно, что идет работа через исполнительную власть. Иногда бывают и сбои, где-то недоработки. Этот общественный контроль и инициатива, которая идет снизу, наиболее важны. На территориях еще не было никаких политических партий, а профсоюзы первые, которые организовались. От того, какую зарплату принесет человек, какие условия для него будут созданы, и зависит благополучие конкретной семьи в этих регионах», – заметил собеседник ПЛН.
Присутствующий на встрече зампредседателя комитета по экономической политике Госдумы Артем Кирьянов выразил уверенность, что совместным трудом получится обеспечить экономическое развитие страны.