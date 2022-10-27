Общество

Свыше 7 млн человек могут использовать высокоскоростной Интернет от МегаФона

Оператор разгрузил локации с наиболее высоким трафиком и концентрацией интернет-пользователей. Для этого специалисты МегаФона построили и модернизировали более 100 объектов транспортной сети, значительно увеличив пропускную способность базовых станций. Теперь свыше 7 миллионов человек смогут пользоваться мобильным Интернетом на более высоких скоростях LTE. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Фото: техническая служба МегаФона

Инженеры компании построили порядка 500 километров радиорелейных линий связи, которые способны обеспечить передачу больших объёмов информации от базовых станций 2G/3G/4G к основным элементам опорной сети оператора. В результате проведенных работ удалось расширить емкость сети и повысить скорость Интернета.

«Транспортная сеть как "скоростное шоссе" в системе сотовой связи, которое соединяет объекты инфраструктуры и позволяет клиентам пользоваться на своих смартфонах интернетом на высоких скоростях. Стабильная связь – это не только запуск новых базовых станций, это – огромный комплекс работ на сети, которые не видны, но ощутимы для абонентов компании. Мы учитываем ожидания и потребности пользователей и систематически проводим модернизацию сетей, применяя оборудование с более высокой пропускной способностью», – отмечает директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Владимир Бакалов.

Аналитики компании отмечают, что спрос на высокие скорости Интернета в Санкт-Петербурге и области подтверждает увеличившийся объем интернет-трафика. Ежедневно абоненты компании в Северной столице и области скачивают более 3 миллионов гигабайт информации – это на 35% больше, чем годом ранее. Такой объем данных эквивалентен 600 миллионам фото, выложенных пользователями в сеть интернет.