Общество

В России впервые прекратили дело о фейках о действиях армии

Уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ, возбужденное против нижегородца, разместившего ролик о событиях в Буче, прекращено. Это первый случай в РФ, сообщил адвокат Евгений Губин.

По словам адвоката, его подзащитный – немолодой нижегородец, имя которого он не назвал, – 3 апреля разместил на одном из местных форумов в интернете ролик о событиях в Буче. 4 мая следователями нижегородского управления СК РФ было возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).

«Следователями была проведена лингвистическая судебная экспертиза, которая показала, что в действиях моего подзащитного нет состава преступления, нет заведомо ложной информации… На тот момент он считал свою информацию правдивой и размещал ее как достоверную. Никакого умысла на размещение заведомо ложной информации он не имел… Официальная позиция министерства обороны РФ вышла через несколько дней (после размещения ролика подзащитным)», – приводят слова адвоката РИА Новости.

Он отметил, что «следователи очень досконально в этом деле разобрались, за что им честь и хвала, и прекратили это уголовное дело». Адвокат сообщил, что сама публикация была удалена, а дело до суда не дошло, поскольку прекращено на стадии предварительного расследования.

«Мы получили постановление о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления в действиях моего подзащитного», - подчеркнул Губин. Он также добавил, что это первый в России случай прекращения дела по статье 207.3 УК РФ. Ранее о подобном нигде не сообщалось.