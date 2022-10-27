Общество

Госдума приняла закон об оплате труда артистов при вынужденном простое

Государственная Дума на пленарном заседании в четверг приняла закон о гарантированной оплате труда артистов, которые не выступают и не участвуют в создании произведений в течение какого-либо времени, в размере не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Как передает РИА Новости, изменения вносятся в Трудовой кодекс РФ. Законом устанавливается гарантированный минимум оплаты труда творческих работников, когда они не участвуют в создании произведений и (или) не выступают, на уровне не менее тарифной ставки, оклада творческого работника с доплатами и надбавками компенсационного характера или стимулирующего характера.

При этом, гарантированный минимум не может быть ниже установленного федеральным законом МРОТ. Как отмечали авторы поправок, в ТК РФ предусмотрено регулирование оплаты времени простоя, в то время как период незанятости творческих работников, согласно кодексу, простоем не является.