Аномально тёплые дни прогнозируют в Европейской России

Ближайшие несколько дней на Русской равнине окажутся аномально тёплыми, сообщает метеоцентр «Фобос».
Потепление, заметили они, окажется кратковременным: «Западные потоки в атмосфере будут доминировать сегодня и завтра, а в воскресенье ближе к вечеру ветры опять станут разворачиваться на северные румбы, и в начале новой недели в регионе снова случится арктическое вторжение. Причём оно окажется куда более мощным, чем предыдущее».
По прогнозу специалистов, центральные области буквально перенесутся из середины осени в предзимье. В Москве до воскресенья ожидается температура воздуха от +8 до +10 градусов – это на 5–6 градусов выше климатической нормы, но в ночь на понедельник ударят заморозки, а днём термометры покажут всего +4 градуса. Во вторник станет ещё на градус прохладнее.