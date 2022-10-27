Общество

Аномально тёплые дни прогнозируют в Европейской России

Ближайшие несколько дней на Русской равнине окажутся аномально тёплыми, сообщает метеоцентр «Фобос».

«На смену одному активному циклону в регион пробились сразу два новых. В их циркуляции заключены уже не арктические, а атлантические воздушные массы. Правда, океанический воздух насыщен влагой. Так что, сегодня почти вся европейская часть страны, за исключением центра и крайнего запада, окажется укрыта облачностью, а на северо-востоке региона дожди снова могут переходить в снег», - рассказали синоптики.

Потепление, заметили они, окажется кратковременным: «Западные потоки в атмосфере будут доминировать сегодня и завтра, а в воскресенье ближе к вечеру ветры опять станут разворачиваться на северные румбы, и в начале новой недели в регионе снова случится арктическое вторжение. Причём оно окажется куда более мощным, чем предыдущее».

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По прогнозу специалистов, центральные области буквально перенесутся из середины осени в предзимье. В Москве до воскресенья ожидается температура воздуха от +8 до +10 градусов – это на 5–6 градусов выше климатической нормы, но в ночь на понедельник ударят заморозки, а днём термометры покажут всего +4 градуса. Во вторник станет ещё на градус прохладнее.