Общество

Заводы в России перестали выпускать сливки в маленькой таре

Стерилизованные сливки с длительным сроком хранения в маленьких упаковках начали исчезать из некоторых магазинов, это связано с нехваткой упаковочных материалов.

Как рассказал исполнительный директор «Союзмолока» Артем Белов, в магазинах можно не найти стерилизованные сливки с длительным сроком хранения в таре популярного для покупателя объема — 0,5 л. Отмечается, что компаниям приходится на некоторое время перейти на более маленькие или большие объёмы до новых поставок из-за рубежа.

«Молочная отрасль продолжает стабильную работу, предприятия обеспечены необходимыми ресурсами и осуществляют деятельность в штатном режиме. При этом уход крупных поставщиков упаковки с российского рынка привел к изменению ассортиментной матрицы», — приводят «Известия» сообщение Минсельхоза.

В «Союзмолоке» уточнили, что вечной крупные производители, которые занимались изготовлением упаковок такого объёма, — Tetra Pak и Elopak — ушли с российского рынка. При этом не во всех компаниях смогли найти альтернативных поставщиков тары.

Между тем до сих пор часть предприятий использовали тару из своих запасов импортной продукции, сейчас они истощаются, поэтому изготовление смещается в сторону других видов упаковки, в том числе пластиковой.