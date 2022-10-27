Общество

Повышение пенсий и ограничение вывоза красной икры: какие законы вступят в силу в ноябре

Законы, вступающие в силу в ноябре, ограничат вывоз красной икры с Камчатки, также некоторым категориям россиянам повысят пенсии, а бывшим военным разрешат хранить кортики без регистрации их в Росгвардии.

С 1 ноября ограничат вывоз красной икры с Камчатки. Один человек сможет провести самолетом не более 10 килограммов деликатеса. Такой федеральный закон от 14 июля 2022 года № 254-ФЗ вступает в силу 1 ноября, пишет «Парламентская газета».

Ограничение на вывоз икры самолетом — в багаже или ручной клади — будет действовать с ноября 2022 года по август 2025 года. Речь идет об икре непромышленного производства, то есть без заводской упаковки с маркировкой Евразийского экономического союза.

Мера должна ограничить провоз икры, незаконно добытой на полуострове. Ранее, в марте, Министерство рыбного хозяйства Камчатского края сообщало, что ущерб от деятельности икорных браконьеров составляет 15 миллиардов рублей ежегодно.

Упакованную воду пересчитают. Также с 1 ноября сведения об обороте и списании промаркированной воды нужно будет передавать в единую систему. Такую норму содержит постановление правительства от 31 мая 2021 года № 841.

С 1 ноября начинается новый этап внедрения системы маркировки упакованной воды. Все торгующие ей юридические лица будут обязаны передавать данные об обороте товара через систему электронного документооборота.

Маркировка — это процесс нанесения условных знаков на товар. Она нужна, чтобы идентифицировать товар и расшифровать его характеристики и свойства.

Цель маркировки — снижение оборота контрафактных товаров в стране. Сейчас такие правила уже действуют для табака, лекарств, обуви, товаров легкой промышленности, шуб, духов, шин и фотоаппаратов.

С 1 ноября гражданам, отметившим 80-летие в октябре, вдвое повысят фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Порядок расчета определен федеральным законом № 400-ФЗ от 28 декабря 2013 года.

Сейчас размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 7220 рублей 74 копейки в месяц. Таким образом, после двукратного увеличения 80-летний гражданин получит 14 441 рубль 48 копеек в месяц.

Размер выплаты может быть еще больше, если 80-летний гражданин имеет стаж работы на Крайнем Севере либо на его иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи. Фиксированная выплата 80-летним гражданам назначается автоматически - без подачи заявления о перерасчете пенсии.

Увеличат и размер доплат к пенсиям летчиков и шахтеров. Соцобеспечение таких пенсионеров пересматривают четыре раза в год, в том числе с 1 ноября. Такие нормы установлены в федеральных законах № 155-ФЗ от 27 ноября 2001 года (для летчиков) и № 84-ФЗ от 10 мая 2010 года (для шахтеров).

Право на доплату к пенсии имеют члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, у которых есть необходимая выслуга лет. Для мужчин это 25 лет, а для женщин — не менее 20 лет. Этот срок может быть снижен на пять лет, если сотрудник ушел с должности по состоянию здоровья.

Также право на доплату имеют и некоторые категории работников угольной промышленности. Это в том числе бывшие шахтеры и работники горноспасательных частей. Размер доплаты считают по особой формуле. Выплату назначают, возобновляют и пересчитывают четыре раза в год: с 1 мая, 1 августа, 1 ноября и 1 февраля. В ноябре рассматривают обращения, поступившие с 1 июля по 30 сентября.

По данным Пенсионного фонда, отраслевую доплату к пенсии получают около 50 тысяч летчиков и около 35 тысяч шахтеров. Ее размер составляет в среднем 21,2 тысячи рублей и 5 тысяч рублей соответственно.

Госорганам помогут перейти на российское ПО. Программное обеспечение, в том числе исключительное право на которое принадлежит России, разрешат использовать на условиях открытой лицензии. Такое постановление правительства от 10 октября 2022 года № 1804 вступает в силу 1 ноября.

Открытое ПО — программное обеспечение с открытым исходным кодом, то есть доступным для просмотра. Это позволяет использовать уже готовый код для создания новых версий программ. Эксперимент должен создать условия для использования открытого софта федеральными органами исполнительной власти, государственными внебюджетными фондами, исполнительными органами субъектов, органами местного самоуправления.

Ранее президент подписал указ, по которому с 1 января 2025 года госорганам и другим госзаказчикам запрещается использовать иностранное программное обеспечение на критической инфраструктуре. Кроме этого, глава государства запретил с 31 марта госзакупки иностранного софта такими структурами без согласования с профильным ведомством.

В эксперименте на добровольной основе участвуют Минцифры, МВД, Росреестр, а также Российский фонд развития информационных технологий. Иные органы, организации и лица могут подать заявки на участие до 1 апреля 2023 года. Сам эксперимент продлится до 30 апреля 2024 года.

Неквалифицированных инвесторов ограничат в сделках. Российские брокеры не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по покупке ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле превысит 10%. Такая мера вводится распоряжением Банка России от 6 сентября 2022 года с 1 ноября.

Ранее, в октябре, Центробанк уже вводил подобный запрет. Тогда доля ценных бумаг эмитентов из недружественных стран в портфеле не должна была превышать 15%. Лимит еще сократят уже в декабре — до пяти процентов.

Как объяснил регулятор, меры должны минимизировать риски для обычных инвесторов. Иностранные финансовые институты, учитывающие ценные бумаги, могут без предупреждения в любой момент заблокировать возможность распоряжаться приобретенными активами. От такой блокировки уже пострадали более пяти миллионов инвесторов, говорится в релизе Центробанка.

На стадионах установят турникеты и моторизированные калитки. Минспорт утвердил требования к информационным системам контроля доступа на объекты спорта. Такой приказ ведомства от 22 августа 2022 года № 676 вступает в силу 2 ноября.

С 1 июня 2022 года вступил в силу закон о введении паспорта болельщика. Согласно документу, на спортивные соревнования пустят только при наличии Fan ID. Для аутентификации зрителей и других участников официальных спортивных соревнований применяются информационные системы. Требования к ним прописаны в приказе Минспорта.

Согласно документу, пройти на стадион можно будет через контрольно-пропускной пункт, турникет или моторизированную калитку. Все такие проходные должны быть оборудованы стационарными считывающими устройствами. Компьютер считает Fan ID зрителя или участника соревнования и определит статус такого документа — доступ разрешен или доступ запрещен.

Электронные сигареты и электрические испарители промаркируют в ЕАЭС. Такое решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23 сентября 2022 г. № 152 вступает в силу 2 ноября.

В рамках ЕАЭС решено ввести маркировку электронных сигарет и электрических испарителей средствами идентификации. Государства ЕАЭС самостоятельно определят дату введения и порядок маркировки. ЕЭК надо будет уведомить от этом не позднее чем за шесть месяцев.

Сейчас в ЕАЭС входят пять стран: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. Немаркированные сигареты и испарители на территории этих государств продавать запретят. Эту дату установят позже.

Таможенникам разрешат блокировать движение автотранспорта. Определен порядок действий мобильной таможенной группы при остановке грузовиков. Такой приказ Федеральной таможенной службы от 28 августа 2022 года № 695 вступает в силу 7 ноября.

Как следует из документа, после остановки автомобиля должностное лицо должно представиться, а по требованию водителя — предъявить служебное удостоверение. После этого таможенник должен уведомить водителя об использовании видеорегистратора, сообщить причину остановки транспорта и запросить документы на товары, перевозимые грузовиком. Если водитель пытается скрыться от мобильной группы, таможенникам разрешается применить специальные средства для блокировки дальнейшего движения такого транспортного средства.

С 13 октября таможенникам разрешили самостоятельно останавливать автотранспорт от 3,5 тонны вне зон таможенного контроля по всей России. До этого они имели такое право только в отдельных субъектах: Алтай и республики Северного Кавказа, Ставропольский край, Астраханская, Брянская, Волгоградская, Курганская, Ленинградская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Псковская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Тверская, Тюменская и Челябинская области, а также Санкт-Петербург.

Кредиторы проверят факт мобилизации через ФНС. Банкам разрешили запрашивать в Федеральной налоговой службе информацию о мобилизации клиентов. Такая норма федерального закона от 20 октября 2022 года № 406-ФЗ вступает в силу 23 октября.

Речь идет о мобилизованных бизнесменах, которые запрашивают в банке кредитные каникулы. Если такой заемщик не представил документы о мобилизации, кредитор вправе запросить в ФНС подтверждение достоверности таких сведений.

Федеральная налоговая служба в пятидневный срок со дня получения запроса подтверждает достоверность этих данных на основании сведений, полученных от Минобороны с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

Биометрические загранпаспорта будут выдавать по-новому. 30 ноября истекает срок, когда оформление и выдачу биометрических загранпаспортов в МФЦ могли осуществлять сотрудники МВД. Такая норма содержится в постановлении правительства от 22 декабря 2012 года № 1376.

С 1 декабря 2022 года оформить биометрические загранпаспорта можно будет через работников многофункциональных центров. Передать им эти функции планировали еще с 1 декабря 2020 года. Однако из-за пандемии регионы не смогли обеспечить МФЦ необходимым оборудованием.

Для получения загранпаспорта нового поколения в МФЦ нужно написать заявление, получить персональный штрихкод и просканировать его в криптобиокабине. Гражданин предоставляет биометрические данные: изображение лица, отпечатки пальцев и предъявляет для сканирования российский паспорт. Отслеживать готовность паспорта можно через каналы МФЦ.

Уволенным военным разрешат не регистрировать кортики в Росгвардии. Военным, уволенным с правом ношения формы, разрешат хранить кортики без регистрации их в Росгвардии. Такие нормы Федерального закона от 29 ноября 2021 года № 387-ФЗ и постановления правительства от 29 июля 2022 года № 1353 вступают в силу 30 ноября.

Руководители государственных военизированных организаций могут передавать кортики для пожизненного хранения гражданам, уволенным из этих организаций с правом ношения военной формы. Для этого отставному военному нужно подать соответствующее заявление.

Согласно постановлению кабмина, теперь такое холодное оружие не нужно будет регистрировать в Росгвардии, также не потребуется получать разрешения на хранение и ношение кортика.

Как отметили авторы законопроекта, предназначение кортиков — ношение с военной формой и соблюдение воинских ритуалов — не связано с их применением для поражения, поэтому порядок оборота такого холодного оружия можно упростить.