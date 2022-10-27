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Общество

Псковские школьники стали участниками проекта «Технолидеры будущего»

28.10.2022 17:39|ПсковКомментариев: 0

Школьники из Псковской области принимают участие в федеральном Акселераторе технологических проектов «Технолидеры будущего», где смогут реализовать свой предпринимательский потенциал и развить коммерческую идею технологического бизнеса до готового продукта всего за 5 месяцев обучения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе акселератора «Технолидеры будущего».

Фото: пресс-служба акселератора «Технолидеры будущего»

Четыре команды будут бороться за звание лучших в числе ребят из 46 регионов России, одержавших победу в конкурсном отборе. Такая возможность появилась у школьников Псковской области благодаря федеральным и региональным программам поддержки детского технологического предпринимательства.

«Акселератор "Технолидеры будущего" - это часть большой инфраструктуры поддержки технологического предпринимательства для подростков, задача которой найти и поддержать команды, имеющие интересные технологические решения и готовые развиваться в сфере предпринимательства. За последние 2 года более 7 тыс. подростков приняли участие в образовательных программах, часть из них запустили собственные технологические стартапы», - отметил генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев.

В рамках Акселерационной программы школьникам будет предложена экосистема поддержки, включающая в себя вебинары, доступ к онлайн-библиотеке дополнительных материалов (интервью с предпринимателями, шаблоны, гайды), работу с проектным трекером — наставником, который готов своевременно реагировать в виде обратной связи на развитие и результаты команды. Лучшие участники программы получат возможность поучаствовать в проектной смене в одном из Всероссийских детских центров (Артек/Орленок) и добавить в свою «копилку» дополнительные баллы ЕГЭ при поступлении в вузы – партнеры.

«"Технолидеры будущего" — это не просто федеральная образовательная программа, но и реальная возможность для ребят из разных регионов страны стать успешными технологическими предпринимателями, получить инвестиционную поддержку и окунуться в бизнес-среду вместе с единомышленниками», — подчеркнула руководитель Акселератора технологических проектов «Технолидеры будущего» Виктория Рыжова,

«Технолидеры будущего» - комплексная программа поддержки молодежного предпринимательства в сфере высоких технологий. Программа включает популяризационные мероприятия и образовательные модули по технологическому предпринимательству на базе региональных образовательных организаций, а также акселератор технологических проектов. Задача акселератора - поддержать подростков на запуске собственных бизнес-проектов. «Технолидеры будущего» запущены в 2020 году, за прошедший период в мероприятиях приняло участие более 7 тыс. человек. Организатор программы – Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Оператор – Фонд социальных инвестиций.

Теги: #Псковская область #школьники #федеральные проекты
Источник: Псковская Лента Новостей
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