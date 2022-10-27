Общество

При поддержке завода «Титан-Полимер» в Пскове проходит детский экоконкурс

Псковская модельная детская экологическая библиотека «Радуга» и завод «Титан-Полимер» приглашают юных псковичей принять участие в творческом конкурсе экосказок. Экологический конкурс посвящен Году культурного наследия народов РФ и проводится в рамках реализации социально-просветительского проекта библиотеки «Фольклор. Традиции. Экология: Старые сказки на эко лад». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото: Титан-Полимер

Школьникам предлагается взять за основу сюжет русской народной, в том числе псковской, или отдельную сюжетную линию любой народной сказки и придумать собственную историю экологической тематики, которая дополнит оригинальную версию или внесет в нее новый смысл.

Призовой фонд конкурса предоставит псковский завод «Титан-Полимер». Самые лучшие работы будут опубликованы в итоговом сборнике работ и станут основой для создания методических материалов по экологическому просвещению.

«Через народные сказки мы сможем привить детям полезные экопривычки, сформировать у каждого ребенка осознание необходимости бережного отношения к природе. На мой взгляд, народные сказки во многом "экологичны": в них отражается отношение людей к окружающему миру. Поэтому организация подобных конкурсов для детей занимает особое место в экологическом воспитании подрастающего поколения. В рамках корпоративного проекта "Экосуббота" завод "Титан-Полимер" подарит победителям конкурса экобоксы, а всем остальным участникам будут вручены памятные экологические подарки», - поделилась координатор проекта «Экосуббота», директор по коммуникациям ООО «Титан-Полимер» Снежанна Ермолаева.

Организаторы конкурса отмечают, что в процессе творческой работы дети погрузятся в изучение фольклора и традиций наших предков. Конкурс направлен на формирование экологической культуры, воспитание уважительного отношения к народному творчеству и к природе, а также на активизацию патриотических чувств.

«Мы хотим заинтересовать подрастающее поколение опытом предков и традициям устного народного творчества. Наши предки бережно относились к природе. Основы экологически дружественного поведения зародилась ещё в дописьменный период и дошли до нас в сказках - отметила заведующая сектором маркетинга информационных услуг библиотеки «Радуга» Ирина Столова. - Конкурс экофанфиков – это возможность применить в конкретной ситуации знания по экологии и охране природы. А еще это хороший шанс проявить креатив и продемонстрировать свои творческие способности».

Конкурсные работы принимаются с 17 октября по 1 декабря 2022 года. Награждение победителей состоится в Детской экологической библиотеке «Радуга».

Подробные условия конкурса - в положении в группе библиотеки «Радуга». Там же можно найти рекомендации, как правильно написать фанфик и ссылки на тексты русских народных сказок.