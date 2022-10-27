Общество

Детей мобилизованных псковичей приглашают на квест и мастер-классы

Центр туризма и творческих индустрий Пскова приглашает в гости семьи, которых коснулась частичная мобилизация. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава городской администрации Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«На следующей неделе начинаются школьные каникулы. Это отличная возможность посетить творческие мастер-классы, экскурсию по окрестностям Дома Беклешова и самой усадьбе, выставку картин Сергея Руднева или увлекательный квест "Путешествие по дому с призраками"», - отметил Борис Елкин.

На мероприятиях ждут и детей, и взрослых. Пригласительные билеты можно получить в Центре помощи семьям мобилизованных граждан на улице Некрасова, 19.