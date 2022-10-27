В Пскове продлили работу ярмарки выходного дня

Принято решение продлить работу Псковской ярмарки выходного дня на пересечении улиц Карла Маркса и Воровского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин.
Фото: Борис Елкин / Telegram
Напомним, Псковская ярмарка выходного дня в новом формате заработала в конце июля. На брендированной площадке, в месте, где исторически располагался Псковский торг, каждую пятницу и субботу можно найти экологичные товары местного производства: сыры и колбасы, козье молоко и перепелиные яйца, травяные чаи и мед, овощи и фрукты.