Общество

Диетологи заявили о влиянии потребления углеводов на развитие диабета

Ученые выяснили, что между диетой и диабетом есть связь. По данным команды специалистов из Университета Тулейна в США, чем ниже количество потребляемых углеводов, тем ниже вероятность развития диабета, пишет RuNews24.

Согласно работе, опубликованной в журнале JAMA Network Open, ученые разделили добровольцев на две группы. Первая группа придерживалась низкоуглеводной диеты, а вторая питалась как обычно. Через шесть месяцев специалисты проанализировали показатели крови добровольцев.

У участников первой группы гемоглобин A1c (биомаркер уровня сахара) оказался ниже, чем у участников из второй группы. Также добровольцы из первой группы похудели и имели более низкий уровень глюкозы на голодный желудок.

По мнению авторов исследования, открытие важно для тех, у кого уровень A1c выше нормы, но недостаточный для постановки диабета. У таких людей особенно высок риск развития диабета второго типа, инфаркта или инсульта, уточнили специалисты.