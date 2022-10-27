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Как распознать инсульт, объяснил невролог

Если человек спит и не просыпается, либо бодрствовал и неожиданно заснул, можно говорить о возможном инсульте. По словам главного невролога Санкт-Петербурга и доктора медицинских наук Игоря Вознюка, такое поведение говорит о том, что мозг пострадал. В таких случаях нужно срочно вызывать врачей, так как от скорости установления причины состояния зависит исход лечения.

Также при инсульте наблюдается нарушение подвижности или чувствительности части тела, проблемы с речью – «каша во рту», пишет RuNews24.ru.

«Здесь важна скорость оказания врачебной помощи, поэтому при вызове "скорой" необходимо указать, когда проявились симптомы. Это важно, поскольку ряд современных технологий при лечении инсульта можно применять только в определённые сроки», - прокомментировал невролог.

В случае, если все нарушения наблюдаются вместе, это говорит о повреждении или разрыве крупного сосуда. Тогда больного необходимо доставить в стационар, который обладает необходимой хирургической помощью, подчеркнул Игорь Вознюк.